Happening Now
Paso Robles Joint Unified School District (PRJUSD) is reviewing in detail the entire Grand Jury Report.
ACTION ITEMS
F.1. ACKNOWLEDGE FORMAL RECEIPT OF GRAND JURY REPORT – “PASO ROBLES SCHOOLS: A CAUTIONARY TALE,” NOVEMBER 17, 2020
F.2. DISCUSSION AND POSSIBLE ACTION TO HIRE ADDITIONAL COUNSEL RELATIVE TO GRAND JURY RESPONSE
F.3. DISCUSSION AND POSSIBLE ACTION REGARDING DISTRICT RESPONSE TO GRAND JURY REPORT
F.4. DETERMINE THE NEED FOR SCHEDULING A SPECIAL BOARD MEETING
G. ADJOURNMENT
Community Comment call in (805)608-4230
Full Agenda Here
Watch Live Here
A full overview of the meeting to follow.