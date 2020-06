Officials encourage face coverings and limiting of social gatherings

County health officials urge residents to take more protective measures to prevent the spread of COVID-19 as the cases rise at a faster rate in San Luis Obispo County.

The County Public Health Department reported 38 new COVID-19 cases over the weekend and Monday in all regions of SLO County. The new cases can be attributed mostly to person-to- person spread (contacts of other known cases), including spread at social gatherings of friends and family, and community spread.

“As expected, SLO County’s COVID-19 positivity rate is increasing as we expand testing and continue to open for business,” said Dr. Penny Borenstein, County Health Officer. “Consistent with the Governor’s order, please limit large social gatherings where the virus can easily spread and wear a face covering in public as we continue opening under the State’s plan.”

San Luis Obispo County has had 442 confirmed COVID-19 cases to date. Out of 18,575 tests conducted, the SLO Public Health Lab confirmed 118 and private-industry labs confirmed 324. Hospitalized cases and ICU cases remain stable.

The County now has 119 active cases, with 112 recovering at home and 7 hospitalized (3 in ICU). Of the 38 new confirmed cases over the weekend and Monday:

19 are attributed to person-to-person spread

1 is attributed to travel

14 are attributed to community spread (not related to travel or to a known case)

4 are still under investigation

For updates on COVID-19 in SLO County and to see the full text of these orders, visit ReadySLO.org. A staffed phone assistance center at (805) 543-2444 is available Monday through Friday, from 8 a.m. to 5 p.m. to assist with questions related to COVID-19.

En Español

Los funcionarios de salud del condado recomiendan a los residentes a tomar más medidas de protección para prevenir la propagación de COVID-19 a medida que los casos aumentan más a prisa en el Condado de San Luis Obispo.

El Departamento de Salud Pública del Condado reportó 38 nuevos casos de COVID-19 en todas las regiones del Condado de SLO durante el fin de semana y el lunes. Los casos nuevos pueden atribuirse principalmente a la propagación entre personas en contacto con otras contagiadas, incluyendo la difusión en reuniones de amigos y familiares, y la difusión comunitaria.

“Como era de esperar, la positividad del Condado de SLO referente a COVID-19 está aumentando a medida que ampliamos las pruebas y seguimos abiertos para los negocios”, dijo la Dra. Penny Borenstein, Oficial de Salud del Condado. “De acuerdo con la orden del Gobernador, por favor limite las reuniones sociales grandes donde el virus pueda propagarse fácilmente y cúbrase la cara en público a medida que continuamos abriendo bajo el Plan del Estado”.

El Condado de San Luis Obispo ha tenido 442 casos CONFIRMADOS de COVID-19 hasta la fecha. De las 18,575 pruebas realizadas, el Laboratorio de Salud Pública de SLO confirmó 118 casos y los laboratorios de la industria privada confirmaron 324 casos. Los casos hospitalizados y los casos del ICU se mantienen estables.

El Condado cuenta ahora con 119 casos activos, con 112 personas recuperándose en casa y 7 hospitalizados (3 en el ICU). De los 38 casos nuevos confirmados durante el fin de semana y el lunes:

19 se atribuyen a la propagación entre personas

1 se atribuye a los viajes

14 se atribuyen a la propagación comunitaria (no relacionada con los viajes o con un caso conocido)

4 todavía están bajo investigación

Para informes de COVID-19 en el Condado de SLO, y para ver el texto completo de estos informes, visite ReadySLO.org o llame al centro de asistencia telefónica al (805) 543-2444 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m para asistencia a preguntas relacionadas a COVID-19.

Share this: Twitter

Facebook



Like this: Like Loading...

Related