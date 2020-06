Health Department asks community to ‘help’ reduce spread

Publisher’s Note: The 162 current active cases of COVID-19 represent less than .06 percent of the SLO County population. Of 21,611 tests, 567 returned a positive test, or a rate of 2.6 percent. The Paso Robles Press and The Atascadero News will continue to provide updates and publish releases from the County Public Health Department regarding COVID-19 as it relates to the county residents for informational purposes. No information provided should be construed as medical advice or a suggestion as to how to respond in protection of either your personal health or your personal freedoms. Each of our readers is expected to research as needed to inform themselves as to their personal health needs and responsibilities. FYI: Dr. Penny Borenstein is an MD with a Masters in Public Health.

The County Public Health Department reported 59 new COVID-19 cases over the weekend and Monday in all regions of SLO County. Public Health investigations found the largest increase in cases is attributed to community spread, including cases among people who reported going to bars.

“Please continue to do your part to limit the spread of COVID-19 in SLO County,” said Dr. Penny Borenstein, County Health Officer. “Let’s work together to protect our economy and our community. Neighboring counties have had to recently close bars and other sectors because their cases are increasing so rapidly. We do not want to have to do that here and we need your help.”

Officials noted that, consistent with state and national trends, the new cases include many younger people. Thirty-seven of the 59 new cases are age 18 to 49. Four of the 14 local cases in the hospital, including one in the ICU, are patients in their 30s or 40s.

“We’ve heard a misconception that this disease doesn’t affect young people and that is simply not true,” said Dr. Borenstein. “While the risk increases with age, younger adults in our community are still at risk. Stay home if you’re sick, avoid large gatherings, stay six feet away from others in public, and wear a face covering in public if you can.”

San Luis Obispo County has had 567 confirmed COVID-19 cases to date. Out of 21,611 tests conducted, the SLO Public Health Lab confirmed 129 and private-industry labs confirmed 438.

SLO County continues to meet criteria set by the State of California to show stability, and local cases remain lower than in neighboring counties. For example, Santa Barbara County has had a total of 2,712 cases, and Kern County has had 4,548 confirmed cases.

The County now has 162 active cases, with 148 recovering at home and 14 hospitalized (6 in ICU).

For updates on COVID-19 in SLO County and to see the full text of these orders, visit ReadySLO.org. A staffed phone assistance center at (805) 543-2444 is available Monday through Friday, from 8 a.m. to 5 p.m. to assist with questions related to COVID-19.

Actualización Semanal de Estadísticas de Casos COVID-19 del Condado de SLO

El Departamento de Salud Pública del Condado reportó 59 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana y el lunes en todas las regiones del Condado de SLO. Las investigaciones de salud pública encontraron que el mayor aumento de casos se atribuye a la propagación de la comunidad, incluidos los casos entre personas que informaron haber ido a bares.

“Continúe haciendo su parte para limitar la propagación de COVID-19 en el condado de SLO”, dijo la Dra. Penny Borenstein, Oficial de Salud del Condado. “Trabajemos juntos para proteger nuestra economía y nuestra comunidad. Los condados vecinos han tenido que cerrar recientemente bares y otros sectores porque sus casos están aumentando muy rápidamente. No queremos tener que hacer eso aquí y necesitamos su ayuda.”

Las autoridades señalaron que, de acuerdo con las tendencias estatales y nacionales, los nuevos casos incluyen a muchas personas más jóvenes. Treinta y siete de los 59 casos nuevos tienen entre 18 y 49 años. Cuatro de los 14 casos locales en el hospital, incluido uno en la unidad de cuidados intensivos, son pacientes de entre 30 y 40 años.

“Hemos escuchado una idea errónea de que esta enfermedad no afecta a los jóvenes y eso simplemente no es cierto”, dijo la Dra. Borenstein. “Si bien el riesgo aumenta con la edad, los adultos más jóvenes en nuestra comunidad aún están en riesgo. Quédese en casa si está enfermo, evite las reuniones grandes, manténgase a seis pies de distancia de los demás en público y, si puede, use una cubierta para la cara”.

El condado de San Luis Obispo ha tenido 567 casos confirmados de COVID-19 hasta la fecha. De 21,611 pruebas realizadas, el Laboratorio de Salud Pública de SLO confirmó 129 y los laboratorios de la industria privada confirmaron 438.

El condado de SLO continúa cumpliendo con los criterios establecidos por el Estado de California para mostrar estabilidad, y los casos locales siguen siendo más bajos que en los condados vecinos. Por ejemplo, el condado de Santa Bárbara ha tenido un total de 2,712 casos, y el condado de Kern ha tenido 4,548 casos confirmados.

El condado ahora tiene 162 casos activos, con 148 recuperándose en casa y 14 hospitalizados (6 en unidades de cuidado intensivo).

Para obtener actualizaciones sobre COVID-19 en el condado de SLO, y para ver mensajes completes de estas órdenes visite ReadySLO.org o llame a un centro de asistencia telefónica que está disponible al (805) 543-2444 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. para preguntas relacionadas con COVID-19.

Share this: Twitter

Facebook



Like this: Like Loading...

Related