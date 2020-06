SAN LUIS OBISPO — State health officials issued new guidance on June 5 for several business sectors to reopen no sooner than Friday, June 12. County Health Officer Dr. Penny Borenstein reviewed each guidance document and approved the reopening for those additional industries.

The new State guidance addresses:

Statewide: Schools; childcare (updated); day camps; casinos operated by sovereign tribal nations; entertainment production (music, film and television); and professional sports without live audiences; and

Counties with variances: Campgrounds, RV Parks, and outdoor recreation; hotels, lodging and short-term rentals; cardrooms, satellite wagering facilities and racetracks; family entertainment centers and movie theaters; restaurants, bars, and wineries; museums, galleries, zoos, and aquariums; and fitness facilities.

As stay-at-home orders are modified, businesses must take all steps necessary to ensure the safety of workers and customers. Key business practices include physical distancing to the maximum extent possible, use of face coverings by employees and patrons, frequent handwashing, regular cleaning and disinfecting, and training employees on their COVID-19 prevention plan.

Businesses planning to resume operations on June 12 or after must review the State guidance, conduct a risk assessment, and complete the self-certification form available at Emergencyslo.org/reopening.

“The County is committed to moving forward and reopening our communities. I reviewed the State’s guidance documents and our most current local data before approving these industries to reopen,” said Dr. Borenstein. The County Health Department and California Department of Public Health will continue to monitor local indicators.

At this time, the State continues to discourage out-of-area tourism. Organized sports that involve physical contact such as basketball, baseball, soccer, and football are currently not permitted by the State; in addition to playgrounds, waterparks, sauna, steam baths, and spas.

It is recommended that fitness facilities and other venues designate special hours of operation for seniors and medically vulnerable populations. The County disallows indoor group fitness classes and will reevaluate this guidance in three weeks

For COVID-19 and specific industry reopening updates, visit ReadySLO.org. A staffed phone assistance center at 805-543-2444 is available Monday through Friday, from 8 a.m. to 5 p.m., to assist with COVID-19 related questions.

SAN LUIS OBISPO — El viernes 5 de junio, los funcionarios de salud estatales emitieron una nueva guía para que varios sectores empresariales reabran no antes de este viernes 12 de junio. El Dr. Penny Borenstein, Oficial de Salud del Condado, revisó cada documento de orientación y aprobó la reapertura para esas industrias adicionales.

La nueva guía del Estado aborda:

En todo el estado: escuelas; cuidado de niños (actualizado); campamentos de día; casinos operados por naciones tribales soberanas; producción de entretenimiento (música, cine y televisión); y deportes profesionales sin audiencias en vivo; y

Condados con variaciones: campamentos, parques de vehículos recreativos y recreación al aire libre; hoteles, alojamiento y alquileres a corto plazo; salas de juego, instalaciones de apuestas satelitales y pistas de carreras; centros de entretenimiento familiar y salas de cine; restaurantes, bares y bodegas; museos, galerías, zoológicos y acuarios; y gimnasio.

A medida que se modifican las medidas de permanencia en el hogar, es esencial que las empresas tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y clientes. Las prácticas claves incluyen distanciamiento físico en la mayor medida posible, uso de cuberturas faciales por parte de empleados y clientes, lavado frecuente de manos, limpieza y desinfección periódicas, y capacitación de empleados sobre su plan de prevención contra el COVID-19. Las empresas que planean reanudar las operaciones el 12 de junio o posteriormente deben revisar la guía del Estado, realizar una evaluación de riesgos y completar el formulario de autocertificación disponible en Emergencyslo.org/reopening.

“El Condado está comprometido a avanzar y reabrir nuestras comunidades. Revisé los documentos de orientación del Estado y nuestros datos locales más actuales antes de aprobar la reapertura de estas industrias “, dijo el Dr. Borenstein. El Departamento de Salud del Condado y el Departamento de Salud Pública de California continuarán monitoreando los datos locales.

En este momento, el Estado continúa desalentando el turismo fuera del área. Los deportes organizados que implican contacto físico como el baloncesto, el béisbol, el fútbol y el fútbol actualmente no están permitidos por el Estado; Además de parques infantiles, parques acuáticos, sauna, baños de vapor y spas.

Se recomienda que las instalaciones de acondicionamiento físico y otros lugares designen horarios especiales de operación para personas mayores y poblaciones médicamente vulnerables. El Condado no permite las clases de acondicionamiento físico grupal en interiores y reevaluará esta guía en tres semanas

Para obtener actualizaciones específicas de reapertura de la industria relacionados al COVID-19, visite ReadySLO.org. El centro de asistencia telefónica con personal, 805-543-2444, está disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. para ayudar con las preguntas relacionadas con el COVID-19.

