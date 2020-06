SAN LUIS OBISPO — Personal care services in non-healthcare settings — such as spas, nail salons, massage therapy, and body art facilities — in San Luis Obispo County reopened with modifications on Friday, June 19, according to County health officials.

Though these activities are officially allowed, County Health Officer Dr. Penny Borenstein warns that small, enclosed indoor spaces create the perfect setting for COVID-19 to spread.

“I strongly discourage activities — such as personal massages or facials — that require you to be in a small, enclosed space for a prolonged period of time with someone else outside of your household,” Dr. Borenstein said. “That is the perfect environment for COVID-19 to spread. Be smart. Take care of your health. Understand that this illness spreads through prolonged close physical contact.”

Officials also confirmed that the State is allowing modified wedding ceremonies (religious or non-religious) as long as they follow the State guidance for Places of Worship. However, the State is still not allowing wedding receptions and celebrations. Indoor wedding ceremonies should limit attendance to 25 percent of capacity or 100 people, whichever is fewer. Outdoor weddings should accommodate a minimum of six feet between attendees from different households. The risk of COVID-19 spreading at events and gatherings increases as follows:

Lowest risk: Virtual-only activities, events, and gatherings.

More risk: Smaller outdoor and in-person gatherings in which individuals from different households remain spaced at least 6 feet apart, wear cloth face coverings, do not share objects, and come from the same local area (e.g., community, town, city, or county).

Higher risk: Medium-sized in-person gatherings adapted to allow individuals to remain spaced at least six feet apart and with attendees coming from outside SLO County.

Highest risk: Large in-person gatherings where it is difficult for individuals to remain spaced at least six feet apart and attendees travel from outside the local area.

Business owners and managers can review the relevant industry guidance at ReadySLO.org, conduct a risk assessment, and self-certify that they are ready to reopen safely. The Ready to Reopen toolkit is available at ReadySLO.org.

Servicios de Cuidado Personal Pueden Reabrirse con Modificaciones este Viernes, Se Permiten Bodas

El Oficial de Salud del Condado desaconseja enérgicamente las actividades adentro que requieren contacto cercano prolongado

SAN LUIS OBISPO — Los servicios de cuidado personal en lugares no de atención médica, como spas, salones de uñas, masajes de terapia e instalaciones de arte corporal, en el Condado de San Luis Obispo pueden reabrir con modificaciones el viernes 19 de junio, según funcionarios de salud del Condado.

Aunque estas actividades están oficialmente permitidas, la Dra. Penny Borenstein, Oficial de Salud del Condado, advierte que los espacios interiores pequeños y cerrados crean el escenario perfecto para que se propague COVID-19.

“Desaconsejo fuertemente las actividades, como masajes personales o tratamientos faciales, que requieren que estés en un espacio pequeño y cerrado durante un período prolongado con alguien más fuera de tu hogar”, dijo la Dra. Borenstein. “Ese es el ambiente perfecto para que se extienda el COVID-19. Sé inteligente y cuida tu salud. Comprendan que esta enfermedad se propaga a través del contacto físico cercano prolongado “.

Los funcionarios también confirmaron que el Estado está permitiendo ceremonias de boda modificadas (religiosas o no religiosas) siempre y cuando sigan la guía del Estado para los Lugares de Culto, aunque el Estado todavía no permite recepciones de boda y celebraciones. Las ceremonias de bodas en interiores deben limitar la asistencia al 25 por ciento de la capacidad o 100 personas, lo que sea menor. Las bodas al aire libre deben acomodar un mínimo de seis pies entre los asistentes de diferentes hogares. El riesgo de propagación de COVID-19 en eventos y reuniones aumenta de la siguiente manera:

Riesgo más bajo: Actividades, eventos y reuniones solo virtuales.

Más riesgo: Reuniones más pequeñas al aire libre y en persona en las que las personas de diferentes hogares permanecen separadas al menos a 6 pies de distancia, usan cubiertas de tela para la cara, no comparten objetos y provienen de la misma área local (por ejemplo, comunidad, pueblo, ciudad o condado).

Mayor riesgo: Reuniones en persona de tamaño mediano adaptadas para permitir que las personas permanezcan separadas al menos a seis pies de distancia y con invitados que vienen de fuera del Condado de San Luis Obispo.

Riesgo más alto: Reuniones grandes en persona donde es difícil que las personas permanezcan separadas al menos a seis pies de distancia e invitados que vienen fuera del área local.

Los propietarios y gerentes de negocios pueden revisar la orientación relevante a la industria en ReadySLO.org, realizar una evaluación de riesgos y auto certificarse de estar listos para reabrir de manera segura. El kit de herramientas Listo Para Reabrir está disponible en ReadySLO.org.

