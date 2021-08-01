PASO ROBLES — Entries were up this year for the California Mid State Fair Country Rodeo. The Fair saw over 140 entries.
On Saturday, Jul. 24, the Country Rodeo Finals announced All-Around Cowboy was Joe Roth.
Roth said he got back into roping competitively because of his son Liam.
Roth explained that he had won events before but, “Those things mean a lot more when you do it with somebody like Liam or Lane [Karney].”
The All-Around Cowboy was Will Centoni, and the All-Around Cowgirls were Josie Pereira and Emerson Pereira for the match roping, match calf branding, reverse steer stopping, and cut n rope events.
Dugan Kelly won the Timed Event Cowboy.
This year’s rodeo finals were held in the covered arena rather than the Grandstand.
Although the finals were held in a smaller arena, Roth said he enjoyed the small town and old-fashioned atmosphere.
“[I was] Grateful they had the Fair. I loved it because the crowd is so close to you in the little arena, and I think it was fun for them,” said Roth.
Results from the 2021 CMSF Country Rodeo Finals:
TEAM PENNING
- 1ST CODY MORA, CLAY AVILA, JOE ROTH
BARRELS
- 1ST LISA BUSICK
RANCH ROPE & BRAND
- 1ST FRANCISCO CRUZ, FRANKY MARTINEZ, COLTER NEGRANTI, DANNY LESLIE
MIXED RIBBON ROPING
- 1ST JOSIE PEREIRA, WILL CENTONI
MATCH ROPING
- 1ST ADAM TEIXEIRA, TANNER PATINO
DOUBLE MUGGING
- 1ST PETER RINCON, EDGAR MACHADO
LADIES BREAKAWAY ROPING
- 1ST SUTTON MANG
COUNTRY RODEO RESULTS – SATURDAY, JUL. 24
OPEN DRAW TEAM PENNING
- 1ST CODY MORA, CLAY AVILA, JOE ROTH
- 2ND CHAD NICHOLSON, BUSTER SEGURA, TRAVIS XAVIER
- 3RD JOSE MACHADO, MICHELLE HOOVER, SAM HIGGINS
- 4TH EDGAR MACHADO, CHRIS HANNEKEN, JANALEE JOHNSEN
- 5TH PATTI DAVIS, PEPE MACHADO, AMANDA HIGGINS
- 6TH RYAN BOGNUDA, BILL NICHOLSON, WILL CENTONI
JUNIOR TEAM PENNING
- 1ST CODY SILL, LEVI SEGURA, MACOY SILL
- 2ND ADELE ORRADRE, CAMARYN WARNER, TEAGAN ROSS
DUMMY ROPING- 6 YEARS AND UNDER
- 1ST GRACIE BARKER
- 2ND WYATT LAZANOFF
- 3RD DENTON LITTLE
- 4TH TEAL MORA
- 5TH LAYTON SEGURA
DUMMY ROPING- 7 TO 10 YEARS
- 1ST LEVI SEGURA
- 2ND BRADEN WIEBE
- 3RD LAUREN SEGURA
- 4TH HAYDEN SOARES
- 5TH EMERY PASCOE
SORTING OPEN / DRAW
- 1ST SYDNEY GOLDWIN, STEPHANIE VAN PER, BUSTER SEGURA, CHERI KELLY
- 2ND FAITH CORTEZ, NICHOL NICHOLSON, JOANIE KETCHAM, EDGAR MACHADO
- 3RD CRAIG PRITCHARD, ALISON GRANTHAM, TERRI ESTRADA, JAKE BLACK
- 4TH/5TH CODY MORA, CLAY AVILA, CHISHOLM TWISSELMAN, CASEY CAHOON
- 4TH/5TH RYLEE HOOVER, COLTER NEGRANTI, TOM MARTINUS, JOHN VARIAN
- 6TH JANALEE JOHNSEN, BAILEY DOHERTY, PEPE MACHADO, CHARITY DOHERTY
DOUBLE MUGGING
- 1ST DUGAN KELLY, WILL CENTONI
- 2ND RYAN PASCOE, BEAR PASCOE
- 3RD WILL CENTONI, COLE BURTON
- 4TH CLAY AVILA, EDGAR MACHADO
- 5TH PETER RINCON, EDGAR MACHADO
- 6TH JORGE MARTINEZ, JOSE MACHADO
MIXED RIBBON ROPING
- 1ST CALEB TWISSELMAN, TARA MCNAMEE
- 2ND BRINAN VARIAN, JESSICA JAMES
- 3RD JOSIE PEREIRA, WILL CENTONI
- 4TH CHAD WITTSTROM, GRACE WITTSTROM
- 5TH DERREK HEE, RACHEL BURNS
- 6TH MATTIE WORK, WARD FUHLENDORF
RANCH ROPE AND BRAND
- 1ST JOE ROTH, LIAM ROTH, PAT BOYLE, LANE KARNEY
- 2ND FRANCISCO CRUZ, FRANKY MARTINEZ, DANNY LESLIE, COLTER NEGRANTI
LADIES BREAKAWAY
- 1ST NIC TSOSIE
- 2ND CARLY RUDD
- 3RD EMERSON PEREIRA 4TH SUTTON MANG
- 5TH MACEY COX
- 6TH KATIE DAVIS
COUNTRY RODEO RESULTS – SUNDAY, JUL. 26
STICK HORSE RACE – 4 AND YOUNGER ON DAY OF SHOW
- 1ST LANIE CROCKER
- 2ND AUGUST EVENSON
- 3RD EDNA ANN SILL
- 4TH DAVIS CENTES
- 5TH JOZIE XAVIER
MATCH CALF BRANDING – OPEN
- 1ST MARK SCOBIE, CLAYTON GRANT, DUGAN KELLY, DANNY LESLIE
- 2ND FRANCISCO CRUZ, FRANKY MARTINEZ, JOSE MACHADO, EDGAR MACHADO
- 3RD WILL CENTONI, COLTON MILLER, COLE BURTON, CLAY AVILA
- 4TH JOHN VARIAN, BRINAN VARIAN, RHETT VARIAN
- 5TH RYAN PASCOE, CODY MORA, BOB BROWN, JAKE TWISSELMAN
CALF BRANDING – DRAW
- 1ST JAKE PICKERING, PEPE MACHADO, JOE ARNOLD, DANNY LESLIE
- 2ND CLAY SIMONS, COURTNEY HARTZELL, JOSE MACHADO, FRANCISCO CRUZ
- 3RD JOHN SOARES, CLINT FUENTES, BRINAN VARIAN, WILL CENTONI
- 4TH COLTER NEGRANTI, BRYAN BOBSIN, JEREMY PINHEIRO, CLAY AVILA
- 5TH COLTON MILLER, MORGAN AUSTIN, DAWSON WORK, DUGAN KELLY
CALF BRANDING, LADIES
- 1ST JOSIE PEREIRA, EMERSON PEREIRA
- 2ND TEALE DUNN, ADRIENNE TWISSLEMAN
- 3RD COURTNEY HARTZELL, MISTY TARTAGLIA
- 4TH HEIDI SILL, AMANDA HIGGINS
- 5TH MATTIE WORK, JOHANNA WORK
CALF BRANDING, JUNIORS 17 YRS AND UNDER
- 1ST CODY SILL, LEVI SEGURA
- 2ND KASHLYN MARTINEZ, KELTON MARTINEZ
CALF BRANDING- FAMILY JR/SR – JR 17 AND UNDER, SENIOR 35 & OLDER
- 1ST TANNA TARTAGLIA, MISTY TARTAGLIA
- 2ND KELTON MARTINEZ, FRANKY MARTINEZ
- 3RD MCRAY TWISSELMAN, CHISHOLM TWISSELMAN 4TH HAILEY HANSEN, MICHELLE HANSEN
CALF BRANDING, 2 OVER SIXTY YEARS OLD
- 1ST ROWLY TWISSELMAN, CATHIE TWISSELMAN
- 2ND JORGE MARTINEZ, TOM TWISSELMAN
CUT & ROPE – #5/ OVER #5
- 1ST JORGE MARTINEZ, DUGAN KELLY
- 2ND JOSE MACHADO, EDGAR MACHADO
- 3RD COLTON MILLER, DANNY LESLIE
- 4TH JEREMY PINHEIRO, COLE BURTON
- 5TH JOHN VARIAN, BRINAN VARIAN
REVERSE TEAM ROPING
- 1ST DAWSON WORK, WARD FUHLENDORF
- 2ND WILL CENTONI, RYAN PASCOE
- 3RD RYAN BOGNUDA, MIKE MORRISON
- 4TH COLTON MILLER, DUGAN KELLY
- 5TH BANDY SMITH, BANDY SMITH JR.