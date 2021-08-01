PASO ROBLES — Entries were up this year for the California Mid State Fair Country Rodeo. The Fair saw over 140 entries. 

On Saturday, Jul. 24, the Country Rodeo Finals announced All-Around Cowboy was Joe Roth.

Roth said he got back into roping competitively because of his son Liam. 

Roth explained that he had won events before but, “Those things mean a lot more when you do it with somebody like Liam or Lane [Karney].”

Getting through this together, Paso Robles

The All-Around Cowboy was Will Centoni, and the All-Around Cowgirls were Josie Pereira and Emerson Pereira for the match roping, match calf branding, reverse steer stopping, and cut n rope events.

Dugan Kelly won the Timed Event Cowboy. 

This year’s rodeo finals were held in the covered arena rather than the Grandstand. 

Although the finals were held in a smaller arena, Roth said he enjoyed the small town and old-fashioned atmosphere. 

“[I was] Grateful they had the Fair. I loved it because the crowd is so close to you in the little arena, and I think it was fun for them,” said Roth.

  • Joe on horse. Board of Director Krista Sabin standing.
  • Sponsor Mark Scobie on LEFT… Dugan Kelly in MIDDLE… Board of Director Krista Sabin on RIGHT.
  • Board of Director Krista Sabin on LEFT, Sponsor Joey Arnold, Will Centoni, Horse Show Staff Cindy Switzer, Sponsor Ryan Pascoe
Feature photo Joe Roth and his son Liam Roth

Results from the 2021 CMSF Country Rodeo Finals:

TEAM PENNING

  • 1ST CODY MORA, CLAY AVILA, JOE ROTH

BARRELS

  • 1ST LISA BUSICK

RANCH ROPE & BRAND

  • 1ST FRANCISCO CRUZ, FRANKY MARTINEZ, COLTER NEGRANTI, DANNY LESLIE

MIXED RIBBON ROPING

  • 1ST JOSIE PEREIRA, WILL CENTONI

MATCH ROPING

  • 1ST ADAM TEIXEIRA, TANNER PATINO

DOUBLE MUGGING

  • 1ST PETER RINCON, EDGAR MACHADO

LADIES BREAKAWAY ROPING

  • 1ST SUTTON MANG

COUNTRY RODEO RESULTS – SATURDAY, JUL. 24

OPEN DRAW TEAM PENNING

  • 1ST CODY MORA, CLAY AVILA, JOE ROTH
  • 2ND CHAD NICHOLSON, BUSTER SEGURA, TRAVIS XAVIER
  • 3RD JOSE MACHADO, MICHELLE HOOVER, SAM HIGGINS
  • 4TH EDGAR MACHADO, CHRIS HANNEKEN, JANALEE JOHNSEN 
  • 5TH PATTI DAVIS, PEPE MACHADO, AMANDA HIGGINS
  • 6TH RYAN BOGNUDA, BILL NICHOLSON, WILL CENTONI

JUNIOR TEAM PENNING

  • 1ST CODY SILL, LEVI SEGURA, MACOY SILL
  • 2ND ADELE ORRADRE, CAMARYN WARNER, TEAGAN ROSS

DUMMY ROPING- 6 YEARS AND UNDER

  • 1ST GRACIE BARKER 
  • 2ND WYATT LAZANOFF 
  • 3RD DENTON LITTLE 
  • 4TH TEAL MORA
  • 5TH LAYTON SEGURA

DUMMY ROPING- 7 TO 10 YEARS

  • 1ST LEVI SEGURA 
  • 2ND BRADEN WIEBE 
  • 3RD LAUREN SEGURA 
  • 4TH HAYDEN SOARES 
  • 5TH EMERY PASCOE

SORTING OPEN / DRAW

  • 1ST SYDNEY GOLDWIN, STEPHANIE VAN PER, BUSTER SEGURA, CHERI KELLY 
  • 2ND FAITH CORTEZ, NICHOL NICHOLSON, JOANIE KETCHAM, EDGAR MACHADO 
  • 3RD CRAIG PRITCHARD, ALISON GRANTHAM, TERRI ESTRADA, JAKE BLACK 
  • 4TH/5TH CODY MORA, CLAY AVILA, CHISHOLM TWISSELMAN, CASEY CAHOON 
  • 4TH/5TH RYLEE HOOVER, COLTER NEGRANTI, TOM MARTINUS, JOHN VARIAN 
  • 6TH JANALEE JOHNSEN, BAILEY DOHERTY, PEPE MACHADO, CHARITY DOHERTY

DOUBLE MUGGING

  • 1ST DUGAN KELLY, WILL CENTONI 
  • 2ND RYAN PASCOE, BEAR PASCOE
  • 3RD WILL CENTONI, COLE BURTON
  • 4TH CLAY AVILA, EDGAR MACHADO 
  • 5TH PETER RINCON, EDGAR MACHADO 
  • 6TH JORGE MARTINEZ, JOSE MACHADO

MIXED RIBBON ROPING

  • 1ST CALEB TWISSELMAN, TARA MCNAMEE 
  • 2ND BRINAN VARIAN, JESSICA JAMES
  • 3RD JOSIE PEREIRA, WILL CENTONI
  • 4TH CHAD WITTSTROM, GRACE WITTSTROM 
  • 5TH DERREK HEE, RACHEL BURNS
  • 6TH MATTIE WORK, WARD FUHLENDORF

RANCH ROPE AND BRAND

  • 1ST JOE ROTH, LIAM ROTH, PAT BOYLE, LANE KARNEY
  • 2ND FRANCISCO CRUZ, FRANKY MARTINEZ, DANNY LESLIE, COLTER NEGRANTI 

LADIES BREAKAWAY

  • 1ST NIC TSOSIE
  • 2ND CARLY RUDD
  • 3RD EMERSON PEREIRA 4TH SUTTON MANG
  • 5TH MACEY COX
  • 6TH KATIE DAVIS

COUNTRY RODEO RESULTS – SUNDAY, JUL. 26

STICK HORSE RACE – 4 AND YOUNGER ON DAY OF SHOW

  • 1ST LANIE CROCKER 
  • 2ND AUGUST EVENSON 
  • 3RD EDNA ANN SILL 
  • 4TH DAVIS CENTES 
  • 5TH JOZIE XAVIER

MATCH CALF BRANDING – OPEN

  • 1ST MARK SCOBIE, CLAYTON GRANT, DUGAN KELLY, DANNY LESLIE
  • 2ND FRANCISCO CRUZ, FRANKY MARTINEZ, JOSE MACHADO, EDGAR MACHADO
  • 3RD WILL CENTONI, COLTON MILLER, COLE BURTON, CLAY AVILA 
  • 4TH JOHN VARIAN, BRINAN VARIAN, RHETT VARIAN
  • 5TH RYAN PASCOE, CODY MORA, BOB BROWN, JAKE TWISSELMAN

CALF BRANDING – DRAW

  • 1ST JAKE PICKERING, PEPE MACHADO, JOE ARNOLD, DANNY LESLIE
  • 2ND CLAY SIMONS, COURTNEY HARTZELL, JOSE MACHADO, FRANCISCO CRUZ 
  • 3RD JOHN SOARES, CLINT FUENTES, BRINAN VARIAN, WILL CENTONI
  • 4TH COLTER NEGRANTI, BRYAN BOBSIN, JEREMY PINHEIRO, CLAY AVILA
  • 5TH COLTON MILLER, MORGAN AUSTIN, DAWSON WORK, DUGAN KELLY

CALF BRANDING, LADIES

  • 1ST JOSIE PEREIRA, EMERSON PEREIRA
  • 2ND TEALE DUNN, ADRIENNE TWISSLEMAN 
  • 3RD COURTNEY HARTZELL, MISTY TARTAGLIA 
  • 4TH HEIDI SILL, AMANDA HIGGINS
  • 5TH MATTIE WORK, JOHANNA WORK

CALF BRANDING, JUNIORS 17 YRS AND UNDER

  • 1ST CODY SILL, LEVI SEGURA
  • 2ND KASHLYN MARTINEZ, KELTON MARTINEZ

CALF BRANDING- FAMILY JR/SR – JR 17 AND UNDER, SENIOR 35 & OLDER

  • 1ST TANNA TARTAGLIA, MISTY TARTAGLIA
  • 2ND KELTON MARTINEZ, FRANKY MARTINEZ
  • 3RD MCRAY TWISSELMAN, CHISHOLM TWISSELMAN 4TH HAILEY HANSEN, MICHELLE HANSEN

CALF BRANDING, 2 OVER SIXTY YEARS OLD

  • 1ST ROWLY TWISSELMAN, CATHIE TWISSELMAN 
  • 2ND JORGE MARTINEZ, TOM TWISSELMAN

CUT & ROPE – #5/ OVER #5

  • 1ST JORGE MARTINEZ, DUGAN KELLY 
  • 2ND JOSE MACHADO, EDGAR MACHADO 
  • 3RD COLTON MILLER, DANNY LESLIE 
  • 4TH JEREMY PINHEIRO, COLE BURTON 
  • 5TH JOHN VARIAN, BRINAN VARIAN

REVERSE TEAM ROPING

  • 1ST DAWSON WORK, WARD FUHLENDORF 
  • 2ND WILL CENTONI, RYAN PASCOE
  • 3RD RYAN BOGNUDA, MIKE MORRISON
  • 4TH COLTON MILLER, DUGAN KELLY 
  • 5TH BANDY SMITH, BANDY SMITH JR.