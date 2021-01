PRECIPITATION SUMMARY NATIONAL WEATHER SERVICE LOS ANGELES/OXNARD CA 1107 AM PST THU JAN 28 2021 ...PRELIMINARY PRECIPITATION TOTALS... THE FOLLOWING ARE 2 DAY RAINFALL TOTALS IN INCHES FOR THIS EVENT THROUGH 1100 AM THURSDAY MORNING. .TOP RAINFALL AMOUNTS FROM ALL LOCAL AREAS LAS TABLAS (SLO COUNTY)......................13.86 ROCKY BUTTE (SLO COUNTY).....................13.19 NACIMIENTO NR SAPAQUE (SLO COUNTY)...........12.93 CELITE (SBA COUNTY)..........................10.31 CAMBRIA (SLO COUNTY).........................10.24 LOS OSOS (SLO COUNTY)........................ 8.35 RANCHO SAN JULIAN (SBA COUNTY)............... 8.31 ALISAL RESERVOIR (SBA COUNTY)................ 8.04 DAVIS PEAK (SLO COUNTY)...................... 6.78 SLO - CAL POLY (SLO COUNTY).................. 6.78 LAS CRUCES (SBA COUNTY)...................... 6.39 TECOLOTE CANYON (SBA COUNTY)................. 5.97 BLACK MOUNTAIN (SLO COUNTY).................. 5.80 ATASCADERO W FTHLS (SLO COUNTY).............. 5.80 LOMPOC (SBA COUNTY).......................... 5.75 .LA CO MOUNTAINS HUNGRY VALLEY..................... 0.40 SAN ANTONIO SIERRA PH............. 0.40 SANDBERG (KSBD)................... 0.29 OPIDS CAMP........................ 0.15 WARM SPRINGS...................... 0.06 WARM SPRINGS CAMP................. 0.06 INSPIRATION POINT................. 0.04 CHILAO............................ 0.01 .LA CO ANTELOPE VLY POPPY PARK........................ 0.01 .VENTURA CO COASTAL SATICOY........................... 0.17 VENTURA........................... 0.17 LA CONCHITA....................... 0.14 .VTA CO CSTL VLYS SOUTH MOUNTAIN.................... 0.07 .VTA CO INTER VLYS NORTH FORK MATILIJA............... 0.92 LAKE CASITAS...................... 0.66 STATION CANYON.................... 0.59 SULPHUR MOUNTAIN.................. 0.53 RED MOUNTAIN...................... 0.35 STEWART CANYON.................... 0.19 OJAI.............................. 0.18 HARMON CANYON..................... 0.16 SANTA PAULA....................... 0.13 FAGAN CANYON...................... 0.12 FILLMORE.......................... 0.08 LAKE PIRU......................... 0.04 PIRU.............................. 0.01 .VENTURA CO MTNS OLD MAN MOUNTAIN.................. 3.11 MATILIJA CANYON................... 2.28 PINE MOUNTAIN INN................. 2.20 MATILIJA DAM...................... 1.95 NORDHOFF RIDGE.................... 1.81 ORTEGA HILL....................... 1.73 ROSE VALLEY RAWS.................. 1.32 ROSE VALLEY....................... 1.30 LA GRANADA MOUNTAIN............... 1.06 WHITE LEDGE PEAK.................. 0.94 LAST CHANCE....................... 0.59 LOCKWOOD VALLEY................... 0.34 APACHE CANYON..................... 0.32 SYCAMORE CANYON................... 0.31 ALAMO MOUNTAIN.................... 0.11 CHUCHUPATE........................ 0.03 .SBA CO CENTRAL COAST CELITE............................10.31 RANCHO SAN JULIAN................. 8.31 LAS CRUCES........................ 6.39 LOMPOC............................ 5.75 SUDDEN PEAK....................... 4.49 GUADALUPE CITY.................... 3.12 BUELLTON.......................... 3.02 CASMALIA.......................... 2.84 POINT CONCEPCTION................. 2.65 LOS ALAMOS........................ 2.48 PURISMA HILLS..................... 2.01 SANTA MARIA (KSMX)................ 1.92 VANDENBERG (KVBG)................. 1.77 .SBA CO MOUNTAINS TECOLOTE CANYON................... 5.97 REFUGIO PASS...................... 5.35 EL DESEO.......................... 3.46 SAN MARCOS PASS................... 3.39 KTYD TOWER........................ 1.60 TWITCHELL DAM..................... 1.42 UPPER ROMERO...................... 1.28 EAST CAMINO CIELO................. 1.20 JUNCAL DAM........................ 1.14 DOULTON TUNNEL.................... 0.99 FIGUEROA MOUNTAIN................. 0.99 MANZANITA MOUNTAIN................ 0.71 DON VICTOR........................ 0.40 WEST BIG PINE..................... 0.28 .SBA CO SANTA YNEZ VL ALISAL RESERVOIR.................. 8.04 CACHUMA DAM....................... 4.12 SOLVANG........................... 3.72 GIBRALTAR DAM..................... 2.69 LOS PRIETOS....................... 1.87 SISQUOC........................... 1.71 LOS OLIVOS........................ 1.53 .SBA CO CUYAMA VLY CUYAMA VALLEY RAWS................ 0.18 .SBA CO SOUTH COAST REFUGIO HILLS RAWS................ 4.44 EL CAPITAN BEACH.................. 3.92 GAVIOTA COAST..................... 3.78 HOLLISTER......................... 3.78 DOS PUEBLOS....................... 3.13 GAVIOTA RAWS...................... 3.01 MARIA YGNACIO RIDGE............... 2.51 GLEN ANNIE RES.................... 2.38 GOLETA CNTY YRD................... 2.28 SAN ROQUE......................... 2.07 SB BOTANIC GARDEN................. 1.72 SANTA BARBARA(KSBA)............... 1.55 SANTA BARBARA..................... 1.27 SANTA BARBARA FD.................. 1.12 COLD SPRINGS DB................... 0.90 MONTECITO HILLS................... 0.79 SUMMERLAND........................ 0.45 CARPINTERIA....................... 0.27 .SLO CO CENTRAL COAST ROCKY BUTTE.......................13.19 CAMBRIA...........................10.24 LOS OSOS.......................... 8.35 SLO - CAL POLY.................... 6.78 DAVIS PEAK........................ 6.78 ATASCADERO W FTHLS................ 5.80 ARROYO GRANDE..................... 5.04 SAN LUIS OBISPO SCG............... 4.61 PISMO BEACH....................... 3.71 SAN LUIS OBISPO(KSBP)............. 3.65 MORRO BAY......................... 2.99 LAKE LOPEZ........................ 2.89 OCEANO............................ 2.25 NIPOMO............................ 1.97 LAKE LOPEZ REC AREA............... 1.67 .SLO CO INTR VLYS LAS TABLAS........................13.86 NACIMIENTO NR SAPAQUE.............12.93 SANTA MARGARITA W................. 5.44 TEMPLETON......................... 5.04 SALINAS DAM....................... 5.00 SANTA MARGARITA E................. 4.93 ATASCADERO........................ 3.38 PASO ROBLES (KPRB)................ 3.19 LA PANZA.......................... 1.00 SHANDON........................... 0.79 .SLO CO MOUNTAINS BLACK MOUNTAIN.................... 5.80 BALD MOUNTAIN..................... 1.41 SHELL PEAK........................ 0.87 BRANCH MOUNTAIN................... 0.82 DATA COURTESY OF THE NATIONAL WEATHER SERVICE...US FOREST SERVICE...LOS ANGELES CO DPW...LOS ANGELES CO FIRE...ARMY CORPS OF ENGINEERS...VENTURA CO WATERSHED PROTECTION DISTRICT...VENTURA COUNTY APCD...SANTA BARBARA CO FLOOD CONTROL...AND SAN LUIS OBISPO CO PUBLIC WORKS. 