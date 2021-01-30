PRECIPITATION SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE LOS ANGELES/OXNARD CA
552 PM PST FRI JAN 29 2021
...PRELIMINARY PRECIPITATION TOTALS...
THE FOLLOWING ARE 3 DAY RAINFALL TOTALS IN INCHES
FOR THIS EVENT THROUGH 500 PM FRIDAY AFTERNOON.
.TOP RAINFALL AMOUNTS FROM ALL LOCAL AREAS
LAS TABLAS (SLO COUNTY)......................15.31
ROCKY BUTTE (SLO COUNTY).....................14.93
NACIMIENTO NR SAPAQUE (SLO COUNTY)...........14.07
CELITE (SBA COUNTY)..........................12.28
ALISAL RESERVOIR (SBA COUNTY)................11.90
CAMBRIA (SLO COUNTY).........................11.66
RANCHO SAN JULIAN (SBA COUNTY)...............10.32
SLO - CAL POLY (SLO COUNTY)..................10.29
REFUGIO PASS (SBA COUNTY).................... 9.88
TECOLOTE CANYON (SBA COUNTY)................. 9.78
.LA CO COAST & METRO
CULVER CITY....................... 2.47
BEL AIR........................... 1.73
LA DOWNTOWN (CQT)................. 1.69
BEVERLY HILLS..................... 1.67
HOLLYWOOD RESERVOIR............... 1.60
LA AIRPORT(KLAX).................. 1.39
SANTA MONICA (KSMO)............... 1.34
REDONDO BEACH..................... 1.10
HAWTHORNE (KHHR).................. 1.07
LONG BEACH (KLGB)................. 0.82
LEO CARRILLO...................... 0.78
.LA CO SAN FRNDO VLY
WOODLAND HILLS.................... 1.94
HANSEN DAM........................ 1.86
LA CANADA FLINTRIDGE.............. 1.84
SAN RAFAEL HILLS.................. 1.54
NORTHRIDGE........................ 1.43
PORTER RANCH RAWS................. 1.40
AGOURA HILLS...................... 1.17
CALABASAS......................... 1.16
CANOGA PARK....................... 1.14
CHATSWORTH RESERVOIR.............. 1.07
BURBANK (KBUR).................... 0.97
VAN NUYS (KVNY)................... 0.80
.LA CO SAN GABR VLY
SANTA FE DAM...................... 2.02
PASADENA.......................... 1.95
EAST PASADENA..................... 1.93
LA VERNE.......................... 1.82
ALHAMBRA.......................... 1.80
WHITTIER.......................... 1.63
SIERRA MADRE...................... 1.33
.LA CO SNTA CLRTA VLY
NEWHALL........................... 1.57
SAUGUS............................ 1.17
CASTAIC JUNCTION.................. 1.14
DEL VALLE......................... 0.99
CASTAIC........................... 0.88
.LA CO CATALINA ISLND
CATALINA ISLAND RAWS.............. 0.67
AVALON INLAND..................... 0.57
AVALON HARBOR..................... 0.56
.LA CO MOUNTAINS
COGSWELL DAM...................... 2.96
SAN GABRIEL DAM................... 2.52
WEST FORK HELIPORT................ 2.44
MT BALDY.......................... 2.17
TANBARK........................... 2.15
SAN ANTONIO SIERRA PH............. 2.10
BIG DALTON DAM.................... 2.05
SANTA ANITA DAM................... 2.04
WARM SPRINGS CAMP................. 1.99
PACOIMA DAM....................... 1.97
SAN ANTONIO DAM................... 1.93
CAMP 9............................ 1.73
INSPIRATION POINT................. 1.69
OPIDS CAMP........................ 1.59
HUNGRY VALLEY..................... 1.58
SANDBERG (KSBD)................... 1.34
WARM SPRINGS...................... 1.29
ACTON............................. 1.11
.LA CO SNTA MNCA MNTS
SEPULVEDA CYN AT MULH............. 2.00
STUNT RANCH....................... 1.99
TOPANGA FS........................ 1.80
MONTE NIDO........................ 1.69
LECHUZA FS........................ 1.22
.LA CO ANTELOPE VLY
LAKE PALMDALE..................... 1.53
VALYERMO.......................... 1.26
POPPY PARK........................ 0.90
PALMDALE (KPMD)................... 0.78
SADDLEBACK BUTTE.................. 0.65
LANCASTER (KWJF).................. 0.56
.VENTURA CO COASTAL
LA CONCHITA....................... 1.55
SATICOY........................... 1.45
VENTURA........................... 1.17
OXNARD CIVIC CENTER............... 1.12
OXNARD - NWS...................... 1.11
SILVERSTRAND BEACH................ 1.02
CSU CHANNEL ISLANDS............... 0.98
.VTA CO CSTL VLYS
SYCAMORE CANYON DAM............... 1.34
SOUTH MOUNTAIN.................... 1.31
WESTLAKE VILLAGE.................. 1.20
NEWBURY PARK...................... 1.09
THOUSAND OAKS..................... 1.08
SIMI VALLEY....................... 1.07
MILLER RANCH...................... 1.03
CIRCLE X RANCH.................... 1.02
MOORPARK.......................... 0.97
DEALS FLAT........................ 0.92
CHEESEBORO........................ 0.84
ROCKY PEAK........................ 0.55
.VTA CO INTER VLYS
SULPHUR MOUNTAIN.................. 3.59
NORTH FORK MATILIJA............... 3.36
LAKE CASITAS...................... 3.15
STATION CANYON.................... 2.89
RED MOUNTAIN...................... 2.64
STEWART CANYON.................... 2.23
OJAI.............................. 1.96
SANTA PAULA....................... 1.60
FAGAN CANYON...................... 1.54
LAKE PIRU......................... 1.28
PIRU.............................. 1.22
HARMON CANYON..................... 1.20
FILLMORE.......................... 1.00
.VENTURA CO MTNS
OLD MAN MOUNTAIN.................. 6.10
PINE MOUNTAIN INN................. 4.84
MATILIJA DAM...................... 4.80
MATILIJA CANYON................... 4.65
NORDHOFF RIDGE.................... 4.33
ROSE VALLEY RAWS.................. 3.95
ROSE VALLEY....................... 3.94
WHITE LEDGE PEAK.................. 3.46
LA GRANADA MOUNTAIN............... 3.39
ORTEGA HILL....................... 2.24
.SBA CO CENTRAL COAST
CELITE............................12.28
RANCHO SAN JULIAN.................10.32
LAS CRUCES........................ 8.94
LOMPOC............................ 6.75
SUDDEN PEAK....................... 5.79
BUELLTON.......................... 4.97
CASMALIA.......................... 4.34
LOS ALAMOS........................ 4.12
GUADALUPE CITY.................... 4.07
SANTA MARIA (KSMX)................ 3.54
POINT CONCEPCTION................. 3.37
PURISMA HILLS..................... 3.26
VANDENBERG (KVBG)................. 3.23
.SBA CO MOUNTAINS
REFUGIO PASS...................... 9.88
TECOLOTE CANYON................... 9.78
SAN MARCOS PASS................... 7.71
EL DESEO.......................... 7.02
KTYD TOWER........................ 4.12
UPPER ROMERO...................... 4.11
JUNCAL DAM........................ 3.86
FIGUEROA MOUNTAIN................. 3.62
DOULTON TUNNEL.................... 3.54
TWITCHELL DAM..................... 3.51
EAST CAMINO CIELO................. 3.33
MANZANITA MOUNTAIN................ 2.91
.SBA CO SANTA YNEZ VL
ALISAL RESERVOIR..................11.90
CACHUMA DAM....................... 6.56
SOLVANG........................... 6.19
GIBRALTAR DAM..................... 5.74
LOS PRIETOS....................... 4.37
LOS OLIVOS........................ 4.29
SISQUOC........................... 3.34
.SBA CO CUYAMA VLY
CUYAMA VALLEY RAWS................ 2.42
CUYAMA FS......................... 1.21
NEW CUYAMA........................ 1.01
.SBA CO SOUTH COAST
REFUGIO HILLS RAWS................ 8.30
EL CAPITAN BEACH.................. 6.82
GAVIOTA COAST..................... 6.80
DOS PUEBLOS....................... 6.65
MARIA YGNACIO RIDGE............... 5.78
GAVIOTA RAWS...................... 5.69
GLEN ANNIE RES.................... 5.66
HOLLISTER......................... 5.51
GOLETA CNTY YRD................... 5.43
SAN ROQUE......................... 4.37
SANTA BARBARA(KSBA)............... 3.93
SB BOTANIC GARDEN................. 3.90
SANTA BARBARA..................... 3.04
COLD SPRINGS DB................... 2.92
MONTECITO HILLS................... 2.86
SANTA BARBARA FD.................. 2.72
SUMMERLAND........................ 2.08
CARPINTERIA....................... 1.58
.SLO CO CENTRAL COAST
ROCKY BUTTE.......................14.93
CAMBRIA...........................11.66
SLO - CAL POLY....................10.29
LOS OSOS.......................... 9.57
DAVIS PEAK........................ 8.43
ATASCADERO W FTHLS................ 8.24
SAN LUIS OBISPO SCG............... 7.13
ARROYO GRANDE..................... 6.66
PISMO BEACH....................... 6.18
SAN LUIS OBISPO(KSBP)............. 5.77
LAKE LOPEZ........................ 5.50
OCEANO............................ 4.25
MORRO BAY......................... 4.21
LAKE LOPEZ REC AREA............... 4.10
NIPOMO............................ 3.19
SAN LUIS HARBOR................... 0.01
.SLO CO INTR VLYS
LAS TABLAS........................15.31
NACIMIENTO NR SAPAQUE.............14.07
SANTA MARGARITA W................. 8.12
SALINAS DAM....................... 7.60
SANTA MARGARITA E................. 7.13
TEMPLETON......................... 6.78
PASO ROBLES (KPRB)................ 4.79
ATASCADERO........................ 4.76
LA PANZA.......................... 2.41
SHANDON........................... 2.29
.SLO CO MOUNTAINS
BLACK MOUNTAIN.................... 8.56
BALD MOUNTAIN..................... 3.34
SHELL PEAK........................ 3.07
BRANCH MOUNTAIN................... 2.47
CARRIZO PLAIN..................... 2.12
DATA COURTESY OF THE NATIONAL WEATHER SERVICE...US FOREST
SERVICE...LOS ANGELES CO DPW...LOS ANGELES CO FIRE...ARMY
CORPS OF ENGINEERS...VENTURA CO WATERSHED PROTECTION
DISTRICT...VENTURA COUNTY APCD...SANTA BARBARA CO FLOOD
CONTROL...AND SAN LUIS OBISPO CO PUBLIC WORKS.
NATIONAL WEATHER SERVICE LOS ANGELES/OXNARD CA