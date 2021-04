SAN LUIS OBISPO — San Luis Obispo District Attorney Dan Dow will be holding a press availability today at 11 a.m. at the District Attorney’s Office in San Luis Obispo to discuss the arrest and referral of Paul and Ruben Flores.

SPACE IS LIMITED – credentialed press only. The conference will be live-streamed via the San Luis Obispo County District Attorney’s Facebook page.

