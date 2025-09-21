Crime data listed below is for information purposes only and subject to change upon the receipt of updated information. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. The data listed below is subject to change each week.
Paso Robles Police Department
September 15, 2025
02:03 — Scott Adams, of Paso Robles was on view arrest on the 800 block of 3rd Street for VIOLATION OF A CRIMINAL PROTECTIVE ORDER [166(C)(1)PC], Case no. 253738
02:27 — Dafne Floresaguilar, of San Miguel was on view arrest on the 100 block of S Vine Street for DOMESTIC BATTERY [243(E)(1)PC], Case no. 253739
06:08 — Ernesto Flores, of Paso Robles was on view arrest on the 28th Street for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253740
08:35 — Ecstacia Willis, of Paso Robles was on view arrest on the 1100 block of Black Oak Drive for PROBATION VIOLATION:REARREST/REVOKE [1203.2(A)], UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253741
10:33 — Neelee Lujan, of Paso Robles was arrested for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], Case no. 253742
17:31 — Douglas Buckley, of Atascadero was taken into custody on the 2600 block of River Road for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253748
19:55 — Michael Torres, of San Miguel was taken into custody on the 2100 block of Riverside Ave for BENCH WARRANT [978.5PC], OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253750
20:27 — Pablo Gonzalez, of Paso Robles was taken into custody on the 100 block of Niblick Road for FALSE IDENTIFICATION TO POLICE [148.9(A)PC], OUTSIDE WARRANT/F, Case no. 253751
00:23 — Antonio Savalaalvarez, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Quarterhouse Lane and Niblick Road DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 253753
September 16, 2025
07:43 — Alexander Ulrich, of Paso Robles was on view arrest on the 1200 block of Ysabel Ave for POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253755
08:13 — Justin Jmaev, of Paso Robles was taken into custody on 13th Street and Paso Robles Street for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253756
08:37 — Baltazar Hernandezcampos, of Santa Margarita was taken into custody on the 1300 block of Creston Road for WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253757
13:59 — Mikel Miner, of Paso Robles was on view arrest on 4th and Spring Street for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253760
15:47 — Preston Philippe, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253765
17:58 — Julia Savage, of Atascadero was on view arrest on the 900 block of Park Street for OUTSIDE WARRANT/F, Case no. 253767
September 17, 2025
06:39 — Naomi Diamond, of San Luis Obispo was on view arrest on the 2900 block of Riverside Ave for OUTSIDE WARRANT/M, BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253771
10:39 — Scott Fontanila, of Paso Robles was on view arrest on the 3100 block of Riverside Ave for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253775
13:27 — Josegonzalo Medrano, of San Miguel was on view arrest on the 2800 block of Black Oak Drive for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253777
14:06 — Daniel Chaves, of Paso Robles was on view arrest on the 3600 block of Riverside Ave for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], OUTSIDE WARRANT/M, BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253778
20:40 — Thomas Goff, of Paso Robles was on view arrest on the 1700 block of Creston Road for FELON IN POSSESSION OF AMMUNITION [30305(A)(1)PC], Case no. 253786
September 18, 2025
23:53 — Rafael Zavala, of Paso Robles was taken into custody on the corner of Creston Road and Scott Street for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253790
03:00 — Lino Ornelasnevarez, of Atascadero was on view arrest on the 1300 block of Riverside Ave for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], PRISONERS ON PAROLE MUST CONTINUE TO BE UNDER THE OFFICIAL SUPERVISION OF THE STATE [3056PC], Case no. 253793
11:13 — Garrett Heggarty, of Santa Margarita was on view arrest on the 900 block of Spring Street for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253795
00:00 — Leonardo Guerra, of Paso Robles was arrested for NO PROOF OF INSURANCE [16028(A)VC], DRIVING WITHOUT PROOF OF VALID REGISTRATION [4000(A)(1)VC], Case no. 253797
21:56 — Marco Quinterofranco, of Paso Robles was on view arrest on the corner of 20th Street and Spring Street for DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 253805
September 19, 2025
01:47 — Mark Hamilton, of Paso Robles was arrested for DISTURBING THE PEACE [415(2)PC], Case no. 253806
03:30 — Eric Floreshernandez, of San Jose was on view arrest on the 900 block of Park Street for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253807
08:38 — Patricia Gilbertson, of Paso Robles was on view arrest on the corner of HWY 101 and Route 46E for BENCH WARRANT [978.5PC], POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253810
09:16 — Corinne Silva, of Paso Robles was on view arrest on the 2900 block of Riverside Ave for BENCH WARRANT [978.5PC], POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253811
10:04 — Ryan Debruler, of Paso Robles was on view arrest on the corner of 46E and 101N for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253812
14:49 — Matthew Willis, of Paso Robles was on view arrest on the 2100 block of Spring Street for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253813
15:34 — Jorge Ayalamorales, of Los Angeles County was on view arrest on the 500 block of River Road for BURGLARY [459PC], CONSPIRACY:COMMIT CRIME [182(A)(1)PC], Case no. 253814
15:34 — Esteban Carnedal, of Bakersfield was on view arrest on the 500 block of River Road for BURGLARY [459PC], CONSPIRACY:COMMIT CRIME [182(A)(1)PC], Case no. 253814
15:34 — Harrison Pinedagranada, was on view arrest on the 500 block of River Road for BURGLARY [459PC], CONSPIRACY:COMMIT CRIME [182(A)(1)PC], Case no. 253814
22:53 — David Hunt, of Paso Robles was arrested for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253818
23:02 — Melanie Raymond, of Paso Robles was arrested for POSSESS NARCOTIC CONTROLLED SUBSTANCE [11350(A)H&S], Case no. 253819
September 20, 2025
10:50 — Christopher Thatcher, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253824
11:32 — Joseph Perez, of Paso Robles was on view arrest on the corner of 24th Street and Spring Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], Case no. 253824
00:00 — Samuel Vasquezvasquez, of Paso Robles was arrested. Case no. 253823
07:55 — Collin Strader, of Paso Robles was taken into custody on the 900 block of 16th Street for PRISONERS ON PAROLE MUST CONTINUE TO BE UNDER THE OFFICIAL SUPERVISION OF THE STATE [3056PC], Case no. 253822
20:16 — Michaelle Vandenberg, of Exeter was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for THEFT: PRIOR CONVICTION ENHANCEMENT [666.1(A)(1) PC], PETTY THEFT [484(A)PC], Case no. 253834
18:31 — Jorge Aceves, of Bakersfield was on view arrest on the 2300 block of Spring Street for DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 253831
19:16 — Jorge Aceves, of Bakersfield was on view arrest on the 800 block of 4th Street for DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 253831
20:59 — Ricardo Aguilar, of Paso Robes was on view arrest on the corner of 34th Street and Spring Street for POSSESS NARCOTIC CONTROLLED SUBSTANCE [11350(A)H&S], DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253835
September 21, 2025
01:07 — Antonio Nicolas, of Paso Robles was on view arrest on the 1100 block of Pine Street for OUTSIDE WARRANT/M, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS AND ALCOHOL [23152(G)VC], Case no. 253836
14:11 — Debra Portney, of Shandon was taken into custody on the 2300 block of Theatre Drive for BENCH WARRANT [978.5PC], OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253841
17:07 — Manuel Gonzalezibarra, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Creston and Laura Way for BS, Case no. 253844
19:05 — Santos Ruizanducho, of Paso Robles was taken into custody on the corner of Santa Ynez Road and Creston Road for WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253846
21:27 — Drew Grover, of Corona was on view arrest on the 700 block of Spring Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253847
Atascadero Police Department
September 15, 2025
08:35 — Garrett Dollens, was arrested on the 1800 block of San Ramon Road for THREATEN CRIME WITH INTENT TO TERRORIZE [422(A)], Case no. 251581
15:38 —Jit Cervello, was arrested on the 8000 block of Morro Road for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 251588
September 16, 2025
11:35 — Nathan Wizenried, was arrested on the 4300 block of El Camino Real for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 251592
11:53 — Kirk Karpenske, was arrested on the 4300 block of El Camino Real for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 251592
September 17, 2025
11:15 — Melissa Watson, was arrested on the 6600 block of Lewis Ave for POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 251596
11:20 — Victor Panos, was arrested on the 6600 block of Lewis Ave for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], Case no. 251596
20:30 — Lindsey Watkins, was arrested on the 9200 block of Los Lomas Ave for VIOLATION OF A CRIMINAL PROTECTIVE ORDER [166(C)(1)PC], Case no. 251597
September 19, 2025
08:48 — Jorge Santanamartinez, was arrested on the 10000 block of Morro Road for WARRANT/M, Case no. 251603
19:23 — Aidan Mackinga, was arrested on the corner of Hospital Drive and CA-41 for WARRANT/M, Case no. 251611
September 21, 2025
02:53 — Rachel Hollon, was arrested on the 6000 block of El Camino Real for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 251617
02:53 — Teriana Marshall, was arrested on the 6000 block of El Camino Real for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 251617