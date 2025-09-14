Crime data listed below is for information purposes only and subject to change upon the receipt of updated information. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. The data listed below is subject to change each week.
Paso Robles Police Department
September 08, 2025
23:32 — Angel Canorojas, of Paso Robles was on view arrest on the 900 block of Park Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], Case no. 253625
00:01 — Jeffrey Howard, of Wofford Heights was on view arrest on RT-46 and Vineyard Road for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], Case no. 253627
08:21 — Jeffrey Howard, of Wofford Heights was on view arrest on RT-46 and Vineyard Road for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253628
14:40 — Faithzephyr Tizon, of Paso Robles was on view arrest on the 1200 block of Alamo Creek Terrace for DOMESTIC BATTERY [243(E)(1)PC], Case no. 253634
22:31 — Ashley Fellom, of Templeton was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], PETTY THEFT [484(A)PC], Case no. 253636
September 09, 2025
11:51 — Guillermo Lopez, of Paso Robles was on view arrest on the 900 block of Pine Street for THREATEN CRIME WITH INTENT TO TERRORIZE [422(A)], DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253641
16:44 — Shane McSteveneyjohnson, of Templeton was on view arrest on the 2700 block of Black Oak Drive for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253646
22:32 — Miguel Godoy, of Paso Robles was on view arrest on the 1700 block of Riverside Ave for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253648
September 10, 2025
01:12 — David Alvarez, of Atascadero was on view arrest on the 2800 block of Black Oak Drive for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253651
11:32 — Garrett Heggarty, of Santa Margarita was on view arrest on the 1100 block of Black Oak Drive for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253660
14:32 — David Ennis, of Paso Robles was on view arrest on the 1200 block of Corral Creek for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], DOMESTIC BATTERY [243(E)(1)PC], Case no. 253661
22:00 — Douglas Grant, of San Pedro was on view arrest on the 13th St at Paso Robles Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 253665
00:00 — Martin Ruizbarajas, of Paso Robles was arrested for DRIVING WHILE SUSPENDED FOR DUI [14601.2(A)VC], Case no. 253663
September 11, 2025
03:40 — Scott Fontanilla, of Paso Robles was taken into custody on the 2800 block of Spring Street for OUTSIDE WARRANT/M, WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253666
15:24 — Houston Hogan, of Paso Robles was on view arrest on the 2300 block of Theatre Drive for POSSESS NARCOTIC CONTROLLED SUBSTANCE [11350(A)H&S], SHOPLIFTING UNDER $950 [459.5(A)PC], Case no. 253670
14:18 — Luis Sanchez, of Paso Robles was taken into custody on the 100 bock of Niblick Road for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253668
20:08 — Erika Avilescastillo, of Cambria was arrested for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DRIVING WHILE SUSPENDED FOR DUI [14601.2(A)VC], Case no. 253671
September 12, 2025
00:00 — Raul Santiago, of San Miguel was arrested for DRIVING WITHOUT A LICENSE [12500(A)VC], Case no. 253674
14:20 — Giovanni Moyavargas, of San Jose was on view arrest on 28th and Spring Street for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253682
13:16 — Cameron Fauset, of Atascadero was on view arrest on the corner of N. River and Union for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253681
22:37 — Luis Velazquezespinosa, of Paso Robles was on view arrest on the corner of 13th Street and Railroad Street for FALSE IDENTIFICATION TO POLICE [148.9(A)PC], DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253693
22:36 — Jose Velazquezespinosa, of Paso Robles was on view arrest on the corner of 13th Street and Railroad Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253692
September 13, 2025
00:34 — Mitchell Thomson, of Texas was on view arrest on the 100 block of South Vine Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253695
00:43 — Rene Mongeorantes, of Paso Robles was on view arrest on the 3400 block of Spring Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253697
00:37 — Fernando Gomez, of Paso Robles was on view arrest on the 3400 block of Spring Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253696
01:18 — Timothy Bowman, of Atascadero was on view arrest on the 500 block of 12th Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253698
10:46 — Trissa Blackburn, of Los Osos was taken into custody on the 600 block of Laura Way for OUTSIDE WARRANT/F, Case no. 253700
02:14 — Michael Marquez, of Paso Robles was on view arrest on the 3200 block of Park Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253702
02:19 — Marcelino Garciamartinez, of San Miguel was on view arrest on the 2700 block of Vine Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253703
16:39 — Stephanie Reciosoltero, of Lompoc was on view arrest on the 1200 block of Pine Street for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253710
16:49 —Brett Canley, of Paso Robles was on view arrest on the 1200 block of Pine Street for BENCH WARRANT [978.5PC], FALSE IDENTIFICATION TO POLICE [148.9(A)PC], Case no. 253710
21:33 — Angel Isidro, of Paso Robles was on view arrest on the 3200 block of Pine Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS AND ALCOHOL [23152(G)VC], POSSESSION OF MARIJUANA [11357(a)(2)HS], Case no. 253712
22:07 — Holly Smith, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Capitol Hill Drive for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253713
22:59 — Garrett McLeod, of Bakersfield was on view arrest on the 1300 block of Pine Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253715
September 14, 2025
01:00 — Joselyn Mejiadavila, of Napa was on view arrest on the 1100 block of Pine Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253717
01:50 — Joseph Perez, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for POSSESS NARCOTIC CONTROLLED SUBSTANCE [11350(A)H&S], Case no. 253718
06:24 — Jason Palmieri, of Paso Robles was arrested for DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253719
11:39 — Javier Apariciolopez, of King City was taken into custody on the corner of Sherwood and Commerce for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253722
08:30 — Jordan Crum, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Paso Robles Blvd and HWY 46E for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253721
17:07 — Larry Rose, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Union Road and Priska Drive for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253730
19:56 — Kymberly Johnson, of Templeton was on view arrest on the 1200 block of Black Oak Drive for OUTSIDE WARRANT/F, POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253731
21:10 — Stacy Rankin, of Maryland was on view arrest on the 1100 block of Pine Street for DEFRAUDING AN INNKEEPER [537(A)PC], DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253734
23:20 — Christian Delarosa, of Atascadero was taken into custody on the corner of Creston Road and Stoney Creek for WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253736
23:46 — Tyler Wrzenski, of Paso Robles was on view arrest on the 1100 block of Black Oak Drive for DRIVING WHILE SUSPENDED FOR DUI [14601.2(A)VC], OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253737
16:55 — Felix Gervacioponce, of Paso Robles was on view arrest on River Road and River Oaks for DRIVING WHILE SUSPENDED FOR DUI [14601.2(A)VC], BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253728
Atascadero Police Department
September 08, 2025
08:49 — Amber Skaggs, was arrested on the 6800 block of Morro Road for WARRANT/F, Case no. 251527
11:37 — George Panos, was arrested on the 5400 block of Hermosilla Ave for Enforcement Of RESTRICTED USE PERMITS [ATMC8-2.101(C)-M], Case no. 251530
11:37 — Veronica Paramo, was arrested on the 5400 block of Hermosilla Ave for Enforcement Of RESTRICTED USE PERMITS [ATMC8-2.101(C)-M], Case no. 251530
September 09, 2025
14:00 — Anthony Lopez, was arrested on the 6700 block of El Camino Real for POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 251542
14:46 — Joseph Paramopanos, was arrested on the 101 NB and San Anselmo NB Offramp for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 251543
September 10, 2025
15:16 — Sterling Baker, was arrested on the 14000 block of El Camino Real for AGGRAVATED BATTERY WITH SERIOUS INJURY [243(D)PC], Case no. 251546
23:37 — Robert Torres, was arrested on the 101 NB and Rosario NB Onramp for POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 251554
September 11, 2025
15:15 — James Mckrell, was arrested on the corner of San Jacinto Avenue and Olmeda Avenue for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 251561
September 12, 2025
12:45 — Daniel Deleon, was arrested on the 8000 block of Morro Road for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 251566
September 13, 2025
00:09 — Victor Morales, was arrested on the 7300 block of El Camino Real for DRIVING WHILE SUSPENDED LICENSE [14601.1(A)VC], Case no. 251570