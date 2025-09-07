Crime data listed below is for information purposes only and subject to change upon the receipt of updated information. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. The data listed below is subject to change each week.
Paso Robles Police Department
September 01, 2025
23:15 — Matthew Williams, of Bakersfield was on view arrest on the 2500 block of Golden Hill Road for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253534
01:06 — Tagen Patterson, of Lockwood was taken into custody on the 1400 block of Spring Street for OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253535
02:00 — Robert Wiley, of Paso Robles was on view arrest on the 1700 block of US HWY 101 NB for WILLFULLY RESISTS,DELAYS,OBSTRUCTS…[148(A)(1)PC], DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 253536
11:11 — Albert Francis, of Paso Robles was on view arrest on the corner of 101 North and 46 East Exit for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253539
15:26 — Juan Chavarriaurtiz, of Shandon was taken into custody on the 2900 block of Park Street for WILLFULLY RESISTS,DELAYS,OBSTRUCTS…[148(A)(1)PC], PETTY THEFT [484(A)PC], Case no. 253543
21:23 — Mark Furtado, of Paso Robles was on view arrest on the 1700 block of N River Road for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253545
12:48 — Daniel Deleon, of Paso Robles was on view arrest on the 800 block of Pine Street for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253541
September 02, 2025
01:50 — Tessa Blank, was taken into custody on the 1200 block of Ysabel Ave for WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253547
02:31 — Blessing Hook, of Paso Robles was on view arrest on the corner of 12th St and Park Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 253548
23:49 — Angelica Lopez, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253546
06:45 — Noe Tapiasandoval, of Paso Robles was on view arrest on the 3200 block Park Street. Case no. 253537
14:11 — Kayla Obert, of Santa Maria was on view arrest at Experimental Station for SV, Case no. 253553
20:38 — Eliseo Gutierrez, of Paso Robles was arrested for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253560
September 03, 2025
01:20 — Livorno Coronelpantaleon, of Santa Paula was on view arrest on the 1700 block of Riverside Ave for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253561
11:38 — Sarah Collins, of Paso Robles was taken into custody on the corner of Union and Riverglen for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253563
12:01 — Oscar Flores, of Paso Robles was taken into custody on the 100 block of Niblick Road for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253564
14:36 — Ryan Debruler, of Paso Robles was on view arrest on the 2700 block of Black Oak Drive for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253567
16:19 — Jason Goins, of Paso Robles was arrested for WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253568
16:19 — Julia Gustafson, of Paso Robles was arrested for OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253568
21:49 — Margaret Weece, of Paso Robles was arrested for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253571
22:10 — Albert Francis, of Paso Robles was on view arrest on the 1300 block of 24th Street for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], PROBATION VIOLATION:REARREST/REVOKE [1203.2(A)], Case no. 253572
September 04, 2025
15:17 — Madison Emi, of Burbank was on view arrest on the 2800 block of Black Oak Drive for BENCH WARRANT [978.5PC], WILLFULLY RESISTS,DELAYS,OBSTRUCTS…[148(A)(1)PC], Case no. 253583
16:40 — Concepcion Oropeza, of Atascadero was taken into custody on the 1100 block of Black Oak Drive for OUTSIDE WARRANT/F, Case no. 253586
22:26 — Gina Solano, of Arroyo Grande was taken into custody on the 3800 block Route 46E for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253590
22:43 — Scott Fontanilla, of Paso Robles was on view arrest on the 24th Street Ysabel Ave for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253591
September 05, 2025
00:18 — Jeffrey McLain, was on view arrest on the corner of River Road and Bridgegate Lane for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253592
21:09 — Raul Chavez, of Paso Robles was taken into custody on the 1200 block of 24th Street for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253598
September 06, 2025
02:04 — Rafael Romanhernandez, of Paso Robles was on view arrest at the Pine Street Saloon for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253600
13:10 — Jose Hernandezcontreras, of Shandon was on view arrest on Union Road at Walnut Drive for OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253602
14:21 — Elizabeth Espana, of Atascadero was on view arrest on the 100 block of Walmart for SHOPLIFTING UNDER $950 [459.5(A)PC], Case no. 253604
15:07 — Anthony Salgadocampos, was taken into custody on the 600 block of Spring Street for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253605
19:44 — Sergio Garcia-Barajas, of Paso Robles was on view arrest on the 2800 block of Riverside Ave. Case no. 253608
22:30 — Owen Britton, of Atascadero was on view arrest on the 1700 block of Spring Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253608
00:00 — Leonardo Juliangarcia, of Paso Robles was arrested for DRIVING WITHOUT A LICENSE [12500(A)VC], Case no. 253610
September 07, 2025
01:44 — Daniel Pardo, of Paso Robles was on view arrest on the 1300 block of Creston Road for DOMESTIC BATTERY [243(E)(1)PC], Case no. 253613
02:10 — Todd Deprez, of Grover Beach was on view arrest on the corner of 9th and Spring Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253615
02:48 — Jorge Basilioespinobarros, of Paso Robles was on view arrest on the 1200 block of 24th Street for WILLFULLY RESISTS,DELAYS,OBSTRUCTS…[148(A)(1)PC], PROBATION VIOLATION:REARREST/REVOKE [1203.2(A)], Case no. 253616
02:57 — Roberto Martinez, of Atascadero was on view arrest on the 1200 block of 24th Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253616
02:09 — Alejandro Alexis, of San Miguel was arrested for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253614
14:50 — Brandon Dougherty, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Creston Road and Green Court for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], Case no. 253620
21:42 — Colby Kincaid, of Salinas was arrested for SHOPLIFTING UNDER $950 [459.5(A)PC], Case no. 253624
Atascadero Police Department
September 01, 2025
17:36 — Daniel Deleon, was arrested on the 8600 block of El Camino Real for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 251488
20:53 — Gilbert Hernandez, was arrested on the 13000 block of Falcon Road for VIOLATION OF A CRIMINAL PROTECTIVE ORDER [166(C)(1)PC], Case no. 251491
September 02, 2025
23:40 — Nina Pollard, was arrested on the 9100 block of Arbor Del Rosal Way for INFLICTING CORPORAL INJURY ON SPOUSE/COHABITANT [273.5(A)PC], Case no. 251497
September 04, 2025
18:05 — Andrew Stoner, was arrested on the 6300 block of Atascadero Ave for WARRANT/F, Case no. 251508
September 06, 2025
14:14 — Joseph Paramopanos, was arrested on the corner of San Anselmo Road and El Camino Real for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 251521
14:53 — Christopher Dolan, was arrested on the corner of Traffic Way and Chico Road for INFLICTING CORPORAL INJURY ON SPOUSE/COHABITANT [273.5(A)PC], Case no. 251522
September 07, 2025
20:37 — Isai Claudiosalgado, was arrested on the 8000 block of El Camino Real for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 251526