Crime data listed below is for information purposes only and subject to change upon the receipt of updated information. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. The data listed below is subject to change each week.
Paso Robles Police Department
August 18, 2025
03:10 — Luis Ramirezramirez, of Paso Robles was on view arrest on the 800 block of Niblick Road for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253330
12:08 — Abimael Ayala, of Oceano was on view arrest on 16th and Railroad for POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253334
01:06 — Miguel Oceguerasuarez, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Creston and Capitol Hill for POSSESS NARCOTIC CONTROLLED SUBSTANCE [11350(A)H&S], DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS AND ALCOHOL [23152(G)VC], Case no. 253328
20:36 — Vicente Valdez, of Paso Robles was arrested for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253342
23:23 — Scott Fontanilla, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253343
01:54 — Jjesus Pantaleonescalera, of Paso Robles was on view arrest on the 2900 block of Union Road for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253329
August 19, 2025
20:05 — Brent Pilkington, of Utah was taken into custody on the 2300 block of Theatre Dr for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253353
20:57 — Heather Hanson, of Paso Robles was arrested for DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253355
August 20, 2025
01:19 —Nancy Hurlbert, of San Luis Obispo was on view arrest on the 1300 block of 24th Street for SUSPENDED/REVOKED DRIVERS LICENSE [14601.1(A)VC], BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253357
13:30 — David Alvarez, of Atascadero was on view arrest on Black Oak Drive for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253368
20:48 — Adrian Sanchezmarin, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Creston Road and Beechwood Drive for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253369
22:54 — Matthew Willis, of Paso Robles was on view arrest on the 2800 block of Black Oak Drive for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], WILLFULLY RESISTS,DELAYS,OBSTRUCTS…[148(A)(1)PC], Case no. 253370
August 21, 2025
04:50 — Julia Savage, of Atascadero was on view arrest on the 1900 block of Golden Hill Road for VANDALISM OVER $400 [594(B)(1)PC], POSSESSION OF BURGLARY TOOLS [466PC], Case no. 253371
11:26 — Pierre Suggs, of Atascadero was taken into custody on 12th and Pine Street for OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253375
12:15 — Michael Tidd, of Paso Robles was on view arrest on the 2600 block of N River Road for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253377
20:43 — Michael Duitsman, of Paso Robles was on view arrest on Creston Road for POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253383
10:00 — Carlos Cotamarin, of Paso Robles was on view arrest at the Police Department for RELEASE FROM CUSTODY – DETENTION ONLY [849(B) PC], Case no. 253376
August 22, 2025
02:52 — Rigoberto Nunez, of Shandon was arrested for POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253385
21:59 — Bonnie Foster, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Creston Road and Scott Road for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253399
23:35 — Adair Reyes, of Paso Robles was on view arrest on the corner of 34th St and Spring St for THEFT USING FORCE/ROBBERY [211 PC], WILLFULLY RESISTS,DELAYS,OBSTRUCTS…[148(A)(1)PC], Case no. 253400
21:19 — Hector Torres, of Paso Robles was on view arrest on the 2800 block of Riverside Ave for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253397
August 23, 2025
01:20 — Kyler Crouse, of S Lake Tahoe was on view arrest on 12th and Park Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253402
01:12 — Enrique Vazquezchavez, of Caruthers was on view arrest on the 2300 block of Spring Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], FALSE IDENTIFICATION TO POLICE [148.9(A)PC], Case no. 253401
01:12 — Siris Poncelopez, of Paso Robles was on view arrest on the 2300 block of Spring Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253401
14:37 — Stephany Summers, of Empire was on view arrest on the 1200 block of 24th Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], CHILD ENDANGERMENT [273A(A)PC], Case no. 253407
20:24 — Salvador Ramonvazquez, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Ivy and and Creston Road for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], Case no. 253409
22:48 — Angel Ramirezsalazar, of Atascadero was on view arrest on the corner of 8th and Vine Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253412
20:46 — Bernardo Cambray, of Los Osos was on view arrest on the 3200 block of Oak Street for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253411
August 24, 2025
00:18 — Cesar Perezzepedo, of San Miguel was on view arrest on the 1400 block of Riverside Ave for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253413
03:34 — Jose Murillo, of Paso Robles was on view arrest on the 1100 block of N River Road for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], PROBATION VIOLATION:REARREST/REVOKE [1203.2(A)], Case no. 253415
08:36 — Brandon Monroyvergara, of San Miguel was taken into custody on the 900 block of Rolling Hills Road for OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253416
13:27 — Michael Deleone, of Oregon was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253418
13:32 — Dylan Lach, of Oregon was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for POSSESSION OF BRASS KNUCKLES [21810 PC], Case no. 253418
14:09 — Linet Valleresendiz, of Paso Robles was arrested for BATTERY [242 PC], Case no. 253419
16:09 — Andrew Brown, of Paso Robles was on view arrest on the 700 block of Experimental Station for INFLICTING CORPORAL INJURY ON SPOUSE/COHABITANT [273.5(A)PC], Case no. 253424
15:11 — Elizabeth Wiesner, of Paso Robles was on view arrest on the 1200 block of Stoney Creek Road for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253423
20:24 — Kody Santos, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Riverbank Lane for BATTERY ON PEACE OFFICER/EMERGENCY PERSONNEL/ETC [243(B)], Case no. 253427
22:38 — Christopher Burns, of Paso Robles was on view arrest on the corner of 21st Street and Oak Street for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253429
Atascadero Police Department
August 19, 2025
16:07 — Ivan Sandovalfarias, was arrested on Green Valley Road and Vineyard Drive for INFLICTING CORPORAL INJURY ON SPOUSE/COHABITANT [273.5(A)PC], Case no. 251349
August 20, 2025
00:31 — Samuel Godoy, was arrested on the 9800 block of El Camino Real for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 251403
11:04 — Donna Macias, was arrested on the 5900 block of East Mall for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], Case no. 251407
11:10 — Angela Clifford, was arrested on the 5900 block of East Mall for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], Case no. 251407
August 21, 2025
02:54 — Matthew Ledesma, was arrested on the 10000 block of El Camino Real for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], Case no. 250798
20:48 — Courtney Cooper, was arrested on the 5900 block of El Camino Real for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], Case no. 251422
August 22, 2025
01:02 — Julie Crawford, was arrested on the 8200 block of El Camino Real for DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 251423
August 23, 2025
03:40 — Melissa Watson, was arrested on the CA-41 and Capistrano Ave for POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 251424
00:49 — Adolph Cendro III, was arrested on the 6300 block of Morro Road for DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 251431
August 24, 2025
02:06 — Rose Robles, was arrested on Estrada Ave and El Camino Real for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], Case no. 251437