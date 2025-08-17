Crime data listed below is for information purposes only and subject to change upon the receipt of updated information. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. The data listed below is subject to change each week.
Paso Robles Police Department
August 11, 2025
00:43 — David Alvarez, of Atascadero was on view arrest on the 2400 block of Black Oak Drive for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253241
07:19 — Darrick Friedrichsen, of Atascadero was on view arrest on the 1300 block of 24th Street for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253243
11:21 — Andrew Crane, of Paso Robles was taken into custody on the corner of 28th Street and Spring Street for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253245
12:57 — Steven French, of Paso Robles was on view arrest on the 1000 block of Riverside Ave for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253246
20:37 — Julian Gomez, of Santa Margarita was on view arrest on the 2700 block of Train Treks for POSS CNTL SUB W/2 OR MORE PRIORS [HS 11395(B)(1)], UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253248
22:24 — John Brill, of Paso Robles was on view arrest on 17th and Spring Street for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], PROBATION VIOLATION:REARREST/REVOKE [1203.2(A)], Case no. 253250
22:52 — Veronica Nunez, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Golden Hill and Rt 46 East for DOMESTIC BATTERY [243(E)(1)PC], Case no. 253251
August 12, 2025
10:30 — Larry Rose, of Paso Robles was taken into custody on the 900 block of Park Street for WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253253
15:26 — Kevin Siegel, of Paso Robles was on view arrest on the 1200 block of Corral Creek Ave for INFLICTING CORPORAL INJURY ON SPOUSE/COHABITANT [273.5(A)PC], CHILD ABUSE W/O GBI/DTH [273A(B)PC], Case no. 253252
17:56 — Brandon Edwards, of San Miguel was on view arrest on the 1000 block of Melody for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], Case no. 253258
20:29 — Joshua King, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253259
August 13, 2025
20:20 — Maria Plaza, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Orchard Drive and Creston Road for DRIVING WHILE SUSPENDED FOR DUI [14601.2(A)VC], OUTSIDE WARRANT/M, Case no. 253273
22:31 — Bartolo Pedraza, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Creston Road and Orchard for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253275
August 14, 2025
00:32 — Frank Pfeifer, of Templeton was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for OUTSIDE WARRANT/F, Case no. 253276
01:51 — Freddy Gonzalezbriceno, of Paso Robles was on view arrest on the 1300 block of 24th Street for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253277
12:20 — Amanda Snyder, of Paso Robles was taken into custody on the 1100 block of Black Oak Drive for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253281
13:45 — Jason Horning, of Paso Robles was on view arrest on the 700 block of Spring Street for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253282
14:40 — James Thomas, of Paso Robles was on view arrest on the 1100 block of Black Oak Drive for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253283
14:37 — Devin Menane, of Atascadero was taken into custody on the 100 block of Niblick Road for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253284
14:42 — Aaron Goode, of Paso Robles was taken into custody on the 100 block of Niblick Road for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253285
21:28 — Isaac Mendozaplasencia, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Santa Ysabel for INFLICTING CORPORAL INJURY ON SPOUSE/COHABITANT [273.5(A)PC], Case no. 253291
21:28 — Rebekah Rodriguez, of Texas was on view arrest on the 1700 block of Riverside Ave for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], Case no. 253293
23:13 — Scott Fontanilla, of Fresno County was on view arrest on the corner of 4th St and Spring Street for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253295
August 15, 2025
23:03 — Guillermo Lopez, of Paso Robles was on view arrest on North River Road for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], PRISONERS ON PAROLE MUST CONTINUE TO BE UNDER THE OFFICIAL SUPERVISION OF THE STATE [3056PC], Case no. 253294
10:01 — Matthew Zimmerer, of Paso Robles was on view arrest on Kings Drive and Shepherd Road for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253297
00:00 — Hermes Mesquidopacheco, of Paso Robles was arrested for DRIVING WITHOUT A LICENSE [12500(A)VC], Case no. 253301
16:00 — Joyce Perkins, of Paso Robles was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for PETTY THEFT [484(A)PC], Case no. 253302
19:34 — Stephen Maier, of Grover Beach was on view arrest on the 700 block of Park Street for UTILITY THEFT [498(B)(1)PC], Case no. 253303
00:23 — William Holtz, of Paso Robles was on view arrest on the 20 block of Green Court for THREATEN CRIME WITH INTENT TO TERRORIZE [422(A)], DOMESTIC BATTERY [243(E)(1)PC], Case no. 253304
August 16, 2025
04:53 — Amy Norris, of Paso Robles was on view arrest on the 1200 block of Ysabel Ave for POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253305
21:22 — Tyler King, of Pass Robles was on view arrest on the 100 block of Niblick Road for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL [23152(A)VC], DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 253314
23:43 — Kevin Wilbanks, of Paso Robles was on view arrest on the corner of Golden Hill Road and Creston Road for DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS [23152(F)VC], POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 253317
00:00 — Carlos Sandovalpedraza, of Atascadero was arrested for DRIVING WHILE SUSPENDED FOR DUI [14601.2(A)VC], Case no. 253316
00:00 — Artemio Penafort, of Paso Robles was arrested. Case no. 253313
21:07 — Fernando Saucedo, of Paso Robles was on view arrest at the Food 4 Less Parking Lot for UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHOUT PRESCRIPTION [11550(A)HS], POSSESSION OF UNLAWFUL PARAPHERNALIA [11364(A)H&S], Case no. 253315
13:55 — Christina Wilson, of Creston was on view arrest no the 100 block of Niblick Road for PETTY THEFT [484(A)PC], Case no. 253310
August 17, 2025
01:00 — Cesar Leonjimenez, of Paso Robles was on view arrest on the 1500 block of Poppy Lane for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 253319
00:52 — Nishca Cross, of San Miguel was taken into custody on the 3200 block of Riverside Ave for WILLFULLY TO VIOLATE A WRITTEN PROMISE TO APPEAR IN COURT [853.7PC], Case no. 253318
16:26 — Julio Orantes, of Paso Robles was on view arrest on the 2400 block of Branch Circle for INFLICTING CORPORAL INJURY ON SPOUSE/COHABITANT [273.5(A)PC], CARRYING A CONCEALED DIRK OR DAGGER [21310 PC], Case no. 253323
23:20 — Jose Rojasamado, of Alabama was arrested for BENCH WARRANT [978.5PC], Case no. 253326
23:51 — Nathan Postigo, of Paso Robles was on view arrest on the 500 block of Playa Circle for INFLICTING CORPORAL INJURY ON SPOUSE/COHABITANT [273.5(A)PC], FALSE IMPRISONMENT [236 PC], Case no. 253327
Atascadero Police Department
August 12, 2025
10:44 — Jacob Janolis, was arrested on the 6500 block of Capistrano Ave for POSSESSION OF SPECIFIED CONTROLLED SUBSTANCE [11377(A)H&S], Case no. 251363
13:10 — Dylan Sandoval, was arrested on the 9600 block of Las Lomas Ave for DOMESTIC BATTERY [243(E)(1)PC], Case no. 251367
15:56 — John Fitzgerald, was arrested on the 7400 block of El Camino Real for WARRANT/M, Case no. 251368
August 13, 2025
19:51 — Albert Allen, was arrested on the corner of Santa Ynez Ave and Atascadero Ave for BATTERY [242 PC], Case no. 251373
23:16 — Shane Stinson, was arrested on the 5900 block of East Mall for VANDALISM OVER $400 [594(B)(1)PC], Case no. 251374
August 14, 2025
23:58 — Priscilla Duran, was arrested on the 8000 block of Santa Rosa Road for DOMESTIC BATTERY [243(E)(1)PC], Case no. 251380
August 15, 2025
13:58 — Ryan Sears, was arrested on the 5400 block of Traffic Way for WARRANT/F, Case no. 251382
August 16, 2025
00:55 — Luis Lopezvazquez, was arrested on the 5900 block of El Camino Real for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 251387
04:21 — Ross Fitzpatrick, was arrested on the 9700 block of Las Lomas Ave for POSSESSION OF BURGLARY TOOLS [466PC], Case no. 251389
22:58 — Kevin Zamarripasoto, was arrested on the 900 block of Patria Circle for DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 251390
August 17, 2025
01:16 — Marla Young, was arrested on the corner of Traffic Way and El Camino Real for DUI ALCOHOL/0.08 PERCENT [23152(B)VC], Case no. 251392
01:31 — David Finley, was arrested on the corner of Traffic Way and El Camino Real for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 251392
11:10 — Mario Pena, was arrested on the 6200 block of Atascadero Ave for DISORDERLY CONDUCT/DRUNK IN PUBLIC [647(F)PC], Case no. 251393